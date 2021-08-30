Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a bonservis resti

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Adem Ljajic Serie A'ya dönüş yolunda... Ljajic, siyah beyazlılarla bonservis pazarlığı yapıyor.

FUTBOL 30.08.2021 - 10:29 30.08.2021 - 10:32 Kartal Bakışı
Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a bonservis resti

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic, İtalya'ya gitmek istediğini yönetime iletti. Sampdoria ile prensip anlaşmasına varan Sırbistanlı orta saha oyuncusu, alacaklarına karşın Beşiktaş yönetiminden bonservisini istedi.

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Beşiktaş’ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak gerek yaşadığı sakatlıklar gerekse istikrarsız form grafiği nedeniyle istediği verimi alamadığı, bu sezon başında da kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic İtalya yolunda...

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, siyah beyazlıların Temmuz 2018’te Torino’dan 1.25 milyon Euro’ya kiraladığı, bir sezon sonra 6.5 milyon Euro’ya bonservisini aldığı Sırbistanlı futbolcu, Serie A ekiplerinden Sampdoria ile el sıkıştı. Beşiktaş ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun alacaklarına karşı bonservisini istediği, tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Ljajic’e Karagümrük’ün de talip olduğu öne sürülmüştü. Beşiktaş’ta geride kalan 3 sezonda 85 maça çıkan Ljajic 18 gol, 26 asistlik performansa imza attı. (HÜRRİYET)

#Beşiktaş #ADEM LJAJİC
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