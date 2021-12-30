Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Adem Ljajic, devre arasında takımdan ayrılabilir.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Ocak ayında siyah beyazlı kulüpten ayrılmak isteyen Ljajic ile Medipol Başakşehir ilgileniyor.

Haberde Başakşehir'in 1,5 yıllık sözleşme düşündüğü belirtilirken, 30 yaşındaki futbolcu için Bologna ve Genoa da takipte.

Siyah beyazlılardan yıllık 3.2 milyon Euro alan Sırp futbolcu için sezon başında Sampdoria ve PAOK girişimlerde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Adem Ljajic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.

Siyah beyazlıların 2018’de Torino’dan kiraladığı ve 2019’da 6,5 milyon Euro’ya bonservisini aldığı orta saha oyuncusu, İtalya'da Fiorentina, Roma ve Inter formaları giydi. (NTV)