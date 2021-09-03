Adem Ljajic'in sözleşmesi feshedildi

Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızın transferine bütçe ayırabilmek ve lisans çıkartabilmek için Adem Jjajic'in sözleşmesini feshetti.

Toplam maliyeti 20.6 milyon Euro’yu bulan Ljajic’in menajeri Fali Ramadani ile masaya oturan siyah beyazlı yöneticiler, Barcelona’nın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic teklifi ile karşılaştılar.

Adem Ljajic’in sözleşmesini fesh etmek istediklerini belirten Beşiktaş yönetiminin isteği karşısında B planı bulunduğunu belirten Ramadani, "Ljajic ile konuştum. Kendisi tazminatını almadan gitmek istemiyor. Onu ikna edebilirim. Eğer siz Ljajic'in tazminatının yarısını verirseniz ben de size Barcelona’dan oyuncu getiririm" yanıtını verdi.

Bu görüşmenin ardından Adem Ljajic'in sözleşmesi feshedilirken, Miralem Pjanic ise Beşiktaşlı oldu. (HÜRRİYET)