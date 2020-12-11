Adem Ljajic'in bileti kesildi

Adem Ljajic, Beşiktaş kadrosunun en değerli oyuncularından biri. Sezon başından kendisinden beklentiler büyüktü. Ancak Sırp yıldız, sakatlığını bahane ettiği için doğru düzgün sahaya bile çıkmadı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Ljajic ile yaptığı özel görüşmeler de fayda etmedi. Sergen Yalçın’ın artık öğrencisine tahammülü kalmadı. Başarılı çalıştırıcı, Sırp oyuncu için yönetimle görüşme yaptı. Yalçın, “Antrenmana çıkıyor, 10 dakika sonra sakat olduğunu söyleyerek tesisleri terk ediyor. Takımın düzenini ve disiplinini bozuyor. Bir an önce kadro dışı bırakıp, takımdan uzaklaştırmalıyız” talebinde bulundu.

‘Sakatlığı yok’

Yönetimin bu konuyla ilgili olarak sağlık ekibinden bilgi aldığı öğrenildi. Sağlık ekibinin de Ljajic’in görünen bir sakatlığı olmadığı yönünde rapor verdiği öne sürüldü. Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu ocak ayında göndermek için şimdiden çalışmalara başladı.

(Fanatik)