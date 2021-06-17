Adem Ljajic'in Beşiktaş'taki geleceği belirlendi

Mutlaka yıldız bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, ilk etapta Adem Ljajic'i gönderilecekler listesine eklemişti. Bu doğrultuda Sırp futbolcu için gelecek tüm tekliflerin değerlendirmeye alınacağı bildirildi. 29 yaşındaki futbolcunun artık gitmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. (FANATİK)