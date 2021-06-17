Adem Ljajic'in Beşiktaş'taki geleceği belirlendi

Orta sahaya yıldız bir oyuncu dahil etmek isteyen Beşiktaş, Adem Ljajic için tüm teklifleri değerlendirmeye aldı.

FUTBOL 17.06.2021 - 17:18 17.06.2021 - 17:19 Kartal Bakışı
Adem Ljajic'in Beşiktaş'taki geleceği belirlendi
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Mutlaka yıldız bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, ilk etapta Adem Ljajic'i gönderilecekler listesine eklemişti. Bu doğrultuda Sırp futbolcu için gelecek tüm tekliflerin değerlendirmeye alınacağı bildirildi. 29 yaşındaki futbolcunun artık gitmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. (FANATİK)

#LJAJİC #Beşiktaş
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