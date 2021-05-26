Adem Ljajic'e talip çıktı! Beşiktaş en az 3 milyon Euro bekliyor

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer gündemi hızlanmaya başladı. Bu sezon istenilen performansı veremeyen Adem Ljajic'i satmak ve gelecek olan ücretle kadrosunun güçlendirmek istiyor. Sırp oyuncuya Rusya'da talip çıktı.

Beşiktaş'ta transfer gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Öncelikle Ghezzal ve Rosier transferini sonlandırmak isteyen Beşiktaş diğer yandan da elindeki oyuncuları satmak ve kasasını doldurmak istiyor.

CSKA MOSKOVA ADEM LJAJİC'İ İSTİYOR

Bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan Adem Ljajic'in satılması söz konusu. CSKA Moskova, Adem Ljajıc ile ilgileniyor. Beşiktaş 3-4 milyon €'luk teklif gelirse transfere onay verecek.

6.5 MİLYON EURO BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU

Adem Ljajic son haftalarda omuzundan sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Sırp oyuncu bu sezon 22 maçta 2 gol ve 4 asist katkısıyla oynadı. Adem Ljajic, 2019 yılında Torino'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olmuştu. (A SPOR)