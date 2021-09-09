Adem Ljajic yönetimi çıldırttı

Süper Lig'den gelen teklifleri geri çeviren ve sözleşmesinin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalma kararı alan Adem Ljajic'ın tavrı siyah-beyazlı yönetimi adeta çileden çıkarttı.

Transferin son gününde Adem Ljajic ile görüşen ve 600 bin euro ödeyerek sözleşmeden çıkmak isteyen Beşiktaş'ın bu teklifi kabul edilmedi.

Beşiktaş'tan bonuslarla beraber toplam 4.2 milyon euro kazanan Adem Ljajic, siyah-beyazlı yönetimden sözleşme feshi için 3 milyon euro talep etti.

Sözleşmesinde yazan 3 milyon euroluk garanti ücretin ödenmesi halinde sözleşmesini feshedeceğini ileten Adem Ljajic, Ocak ayında da takımdan ayrılmayacağını ve sözleşmesine sadık kalacağını ifade etti. (SPORX)