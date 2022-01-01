Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir’in transfer gündeminde bulunan 30 yaşındaki deneyimli futbolcuyu alacaklarına karşılık bonservisini vererek göndermek istiyor.

Önder Karaveli: Hiç vazgeçmeyecek bir Beşiktaş olacaktır

Önder Karaveli: Hiç vazgeçmeyecek bir Beşiktaş olacaktır

Ljajic ise kulüpteki alacaklarının ödenmesini talep ediyor. Senelik garanti ücreti tam 3.2 milyon euro olan futbolcu ara transfer döneminde takımdan ayrılırsa siyah-beyazlı kulüp 1.6 milyon euro tasarruf edecek. Ljajic’in alacaklarını bırakarak ayrılmayı kabul etmemesi halinde ise tarafların ortak bir noktada buluşmaları bekleniyor. (MİLLİYET)