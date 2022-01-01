Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir’in transfer gündeminde bulunan 30 yaşındaki deneyimli futbolcuyu alacaklarına karşılık bonservisini vererek göndermek istiyor.

Ljajic ise kulüpteki alacaklarının ödenmesini talep ediyor. Senelik garanti ücreti tam 3.2 milyon euro olan futbolcu ara transfer döneminde takımdan ayrılırsa siyah-beyazlı kulüp 1.6 milyon euro tasarruf edecek. Ljajic’in alacaklarını bırakarak ayrılmayı kabul etmemesi halinde ise tarafların ortak bir noktada buluşmaları bekleniyor. (MİLLİYET)