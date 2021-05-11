Adem Ljajic oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ın, ligin 41'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmanın 35'inci dakikasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında sakatlanan Adem Ljajic oyuna devam edemedi.

FUTBOL 11.05.2021 - 21:38 11.05.2021 - 21:41 Kartal Bakışı
Adem Ljajic oyuna devam edemedi

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının 35'inci dakikasında N'Koudou'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Adem Ljajic, ceza sahası içinde rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı.

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Omzunun üstüne düşen Sırp orta saha, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi. Ljajic'in yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.

#Beşiktaş #karagümrük
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