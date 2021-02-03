Adem Ljajic 20 hafta sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta ilk 11'de yer alan Adem Ljajic, 20 hafta sonra maça başlayan kadroda yer aldı. En son 3.haftada Konyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Ljajic daha sonra forma giymekte zorlanmıştı.

FUTBOL 03.02.2021 - 20:17 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Adem Ljajic 20 hafta sonra ilk 11'de
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Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta ilk 11'de yer alan Adem Ljajic, 20 hafta sonra maça başlayan kadroda yer aldı. Süper Lig'de en son 3.haftada Konyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 68 dakika görev yapan Sırp oyuncu daha sonra forma giymekte zorlanmıştı. Ljajic bu sezon 9 lig maçına çıkarken 1 gol kaydetti.

#Beşiktaş #Antalyaspor #LJAJİC
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