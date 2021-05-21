Adaylar dikkat! DGS son başvuru tarihi, 2021 DGS başvuru ücreti

Dikey Geçiş Sınavı bilinen kısaltmasıyla DGS müracaatları alınmaya başladı. 2021 itibariyle 11 Temmuz'da DGS'ye girecek adaylar başvurularını ilan edilen tarihlerde tamamlamakla yükümlüler.

DGS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Dikey Geçiş Sınavına girmek isteyen adaylar, aday işlemleri sisteminden (ais.osym.gov.tr) müracaatlarını yapmak zorundalar. Eğer bu platformdan başvuru yapamıyorlarsa ÖSYM sınav başvuru merkezlerine gidebilirler.

DGS Başvuru Son Tarihi Nedir?

DGS başvuruları 31 Mayıs tarihine kadar alınacak. Geç müracaat tarihi ise 8 Haziran 2021 olarak açıklandı.

2021 DGS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

DGS'ye müracaat edecekler 2021 yılı için 150 lira başvuru ücreti ödemek zorundalar.