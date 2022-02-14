Süper Lig 'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş 'a kötü haberler art arda geliyor. İlk yarının son anlarında sarı kart gören Michy Batshuayi, Altay maçı öncesi cezalı duruma düşerken Rıdvan Yılmaz ile Kerem Kalafat ikinci yarı sakatlık yaşadı.

62'de arka adalesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz'ın yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu. Rosier'in yokluğunda forma şansı bulan Kerem Kalafat da kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle 67'de yerini Mehmet Topal'a bıraktı.

İki futbolcunun son durumu da çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Beşiktaş'ta Josef, Rosier ve Oğuzhan sakatlığı, Pjanic de kırmızı kart cezası nedeniyle zorlu deplasmanda forma giyemedi.