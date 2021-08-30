Adana Demirspor cephesinden Rıdvan Yılmaz açıklaması
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Adana ekibinin bu kez Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek istediği öğrenildi.
FUTBOL 30.08.2021 - 21:29 30.08.2021 - 21:32 Kartal Bakışı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; "Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz için kiralama teklifi yaptık, yanıt bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Balotelli, Belhanda, Assombalonga, Simon Deli gibi isimlerle sözleşme imzalayarak transfer gündemine damga vuran Adana ekibi, siyah-beyazlıların genç yıldızını kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor.
Beşiktaş yönetiminin ise 20 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediği iddia ediliyor. (CUMHURİYET)
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