Adana Demirspor cephesinden Rıdvan Yılmaz açıklaması

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Adana ekibinin bu kez Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

FUTBOL 30.08.2021 - 21:29 30.08.2021 - 21:32 Kartal Bakışı
Adana Demirspor cephesinden Rıdvan Yılmaz açıklaması

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; "Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz için kiralama teklifi yaptık, yanıt bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Balotelli, Belhanda, Assombalonga, Simon Deli gibi isimlerle sözleşme imzalayarak transfer gündemine damga vuran Adana ekibi, siyah-beyazlıların genç yıldızını kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor.

Beşiktaş yönetiminin ise 20 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediği iddia ediliyor. (CUMHURİYET)

#rıdvan yılmaz #Beşiktaş
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