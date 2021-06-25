Adam Ounas transferinde önemli gelişmeler

Siyah-Beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin formasını giyen yıldız sağ kanat oyuncusu Adam Ounas ile bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

Cezayirli oyuncu ile diğer yandan Galatasaray da temaslarını sürdürürken, Beşiktaş cephesini sevindiren gelişmeler yaşandı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde 24 yaşındaki oyuncunun, şu anda Siyah-Beyazlı ekibe bir adım daha yakın olduğu bilgisine ulaşıldı. Taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı belirtilirken, transferin birkaç gün içerisinde bitme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ

Bu arada Beşiktaş teknik ekibinin, Ounas'ı özellikle çok yönlü olması sebebiyle tercih ettiği bildirildi. Cezayirli futbolcu, sağ kanadın yanı sıra; sol kanatta ve hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu gibi görev yapabiliyor. Geçen sezon Crotone'de kiralık olarak forma giyen Ounas, 25 maçta 4 gol attı 5 asist yaptı. (FANATİK)

MENAJERİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Adam Ounas'ın menajeri Amin Adly'den çarpıcı bir açıklama geldi:

"Napoli sözleşmesinin son yılında Adem için karlı bir anlaşma yapmak istiyor.

Ounas ile Beşiktaş dışında Genoa, Torino ve Sassuolo da ilgileniyor.

Oyuncum yeniden Şampiyonlar Ligi'ni istiyor.

Beşiktaş da Devler Ligi'nde!" (FOTOMAÇ)