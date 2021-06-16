Ada basını yazdı! Origi'yi isteyen Beşiktaş'tan Liverpool'a maaş önerisi

Bu sezon hem İngiltere Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde taraftarını üzen Liverpool, gelecek sezonun kadro yapılanması hakkında somut adımlar atmaya başlıyor... Bu anlamda ilk etapta gönderilecekler listesini belirleyen Merseyside ekibinde Divock Origi ile yolların ayrılması planlanıyor.

Beşiktaş ilgileniyor...

Bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol ve 2 asist yapan Origi'nin, 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu şartlardan ötürü Kırmızılılar'ıni 26 yaşındaki golcüyü kiralık olarak göndermek istediği öğrenildi. Ada basınında yer alan haberlere göre senelik 3.5 milyon Euro maaşı bulunan Belçikalı yıldız ile ilgilinen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor.

Maaşının yarısını...

Ancak yüksek maaş yükü ile Siyah-Beyazlı ekibin, farklı bir önerisinin olması bekleniyor. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Origi'nin, 3.5 milyon Euro olan maaşının yarısını Kara Kartal, diğer yarısını ise Liverpool'ın ödemesi hedefleniyor.

Eğer taraflar bu konuda el sıkışırsa, imza için adımlar atılacak. Öte yandan teknik heyetin de Devler Ligi nedeniyle Origi'yi kadroda görmeyi bir hayli istediği bildirildi. (FANATİK)