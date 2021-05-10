Açık Kapı 500 TL yardım başvurusu doğru mu? Kızılay 500 TL yardım başvurusu alınıyor mu?

Bayram yaklaşırken merak edilen konulardan birisi de 500 TL yardım başvurusu konusu oluyor. Vatandaşlar açık kapı, kaymakamlık, kızılay veya farklı kurumlardan bayram harçlığı yardımı olacak mı diye merak ediyorlar.

Bu konu özellikle pandemi döneminde ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiriyor.

Açık Kapı 500 TL Yardım Başvurusu Doğru Mu?

Geçtiğimiz bayram öncesinde de Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı başvurusu alındığı ve yardım verileceği iddia edilmiş ancak İçişleri Bakanlığı iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı. Bu yıl içinde bayram öncesi gündeme gelen bu iddialar malesef doğru değil. Bu isimle bir yardım başvurusu alınmıyor.

Kızılay 500 TL Yardım Başvurusu Alınıyor Mu?

Kızılay Ramazan ayı yardımları kapsamında hane başı 500 TL yardım dağıtıyor. Kızılay'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ramazan yardımlarımız kapsamında daha önce devletin ilgili kurumlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu Türkiye genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi 206 bin aileye hane başı 500 TL yardım yapılması kararlaştırılmıştır. Ailelere yapılacak nakit desteği Ramazan ayı boyunca peyderpey ödenmektedir. Aileler daha önce belirlendiği için şu anda bir başvuru alınamamaktadır. Ancak şube ve temsilciliklerimiz aracılığyla illerimizde gıda, giyim vb. alanlarda 'ayni' yardımlarımız devam etmektedir."