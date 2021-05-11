İzleyiciler merakta! Acemi Anneler bitti mi? Acemi Anneler TRT 1'de neden yayınlanmıyor, final mi yaptı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisi hafta içi hergün öğleden sonra ekranlara geliyordu. Dizi bu hafta ekrana gelmedi. TRT 1 'i açan izleyiciler Acemi Anneler dizisinin göremeyince, dizinin akıbetini merak etti. Peki Acemi Anneler final mi yaptı?

Anneler (eski adıyla Acemi Anneler), geçtiğimiz yıl başlayan ilk bölümünden itibaren gerek sıcak hikayesi, gerek aileden biri havası oluşturan oyuncu kadrosuyla çok sevildi.

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Üçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler dizisinin adı geçtiğimiz haftalarda "Anneler" olarak değiştirildi. Bunun nedeni henüz açıklanmadı.

Acemi Anneler Neden Yayınlanmıyor? Final Mi Yaptı?

Dizinin çekimlerinin, koronavirüs salgınından set ekibinin de etkilenmesiyle sekteye uğradığı belirtiliyor. Karantinada olan bazı isimlerin var olması ve üstüne bayram haftasının gelmesiyle birlikte, dizinin yeni bölümleri çekilemedi ve bayram ertesine bırakıldı. Bir aksilik olmazsa dizi bayramdan sonra ekranlara gelmeye devam edecek.

Acemi Anneler Oyuncu Kadrosu, Rolleri ve Gerçek İsimleri

Begüm Topçu Turay (Sevda)

Merve Üçer (Nil)

Melis Yıldıran (Beyza)

Yağmur Öztürk (Ceren)

Tolga Akman (Murat)

Cantuğ Turay (Tarık)

Berk Bakioğlu (Kemal)

Önder Atakanlı (Orhan)

Rızacan Durmuş (Fatih)

Rümeysa Ay (Gülbahar)

Başak Vural (Seda)

Tuğçe Özbey (Ezgi)

Doğukan Demirci (Emre)

Aslı Bayyiğit (Ezgi'nin Kadim Dostu Aleyna)

Ayça Dokumacı (Aycan)

Tamer Aykut (Ezgi'nin Dedesi Ömer)

Cansın Yılmaz (Hayat)

Semih Ege Erken (Cenk)

Deniz Gökçe Koçman (Melahat)

Nermin Uğur (Dürdane)

İpek Çeken (Tijen)

Zeynep Aytek Metin (Sultan)

Murat Volkan Benli (Dr. Mümtaz Yamaç)

Petek Arıbal (Sebahat)

Ayça Avcı (Jasmin/Yasemin)