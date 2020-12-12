Aboubakar'ın performansını artıran gerçek!

Sezon başında Portekiz ekibi Porto’dan bedelsiz olarak takıma kazandırılan Vincent Aboubakar, ilk karşılaşmalarda sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Daha önce dizinden yaşadığı sakatlıklar sebebiyle saha içerisinde kendisini koruma içgüdüsüyle hareket edip sert mücadelelerden kaçınan tecrübeli futbolcunun, son haftalardaki çıkışının sebebi ortaya çıktı. Kara Kartal’daki ilk 5 maçında sadece penaltıdan 1 gol kaydeden 28 yaşındaki golcünün menaceriyle 6 Kasım’daki Gaziantep mücadelesi sonrasında bir toplantı yapan yönetimin, ilk olarak tecrübeli ismin formundaki düşüşün nedenini sorduğu öğrenildi.

Fesih maddesi savunması...

Yıldız ismin temsilcisinin, Aboubakar’ın 1+1 yıllık kontratında yer alan, ‘diz sakatlığı tekrarlarsa oynamadığı maç başına para cezası ödemesi yapar ve sakatlık durumuna bağlı fesih yapılabilir’ maddelerini gerekçe göstererek oyuncusunun yüzde yüzünü sahaya yansıtamadığını söylediği belirtildi. Bu savunmanın ardından Beşiktaşlı idarecilerin, ara transfer dönemini işaret ederek böyle devam ederse Ocak ayında yeni golcü alıp Aboubakar’ı geri plana alacakları yönünde rest çektiği ifade edildi. Beşiktaş cephesinin performansından memnun olmamasının kendisine iletilmesi sonrasında hırslanan Aboubakar, gol olup yağmaya başladı!

Hemen karşılık verdi!

Beşiktaş’a olan sevgisi sebebiyle transfer olduğu süreçte yönetimin belirlediği neredeyse tüm şartları kabul ederek Siyah-Beyazlı formayı tekrar giyen Kamerunlu futbolcu, 2 maçta 3 golle tamamladığı Mozambik karşılaşmalarının ardından Kara Kartal’da da yüksekten uçuşa başladı. İlk olarak Başakşehir karşılaşmasında golünü atan yıldız futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de bambaşka bir görüntü sergileyerek rakip fileleri 2 kez sarstı ve takımının 15 yıl sonra Kadıköy’de kazanmasını sağladı. Kanarya’nın ardından Kasımpaşa’yı da boş geçmeyen Aboubakar, böylelikle 3 maçta 4 gol atarak Siyah-Beyazlılar’ın çıkışına büyük katkı sağladı.

Gözü şimdiden zirvede

Takım çalışmalarında sergilediği etkili görüntüyle hem teknik direktör Sergen Yalçın hem de yönetime güven veren Vincent Aboubakar, Süper Lig’de yarın akşam Aytemiz Alanyaspor’la oynayacakları mücadelede de gollerine devam etmeyi hedefliyor. Başarılı futbolcunun, 2020 yılının sonuna kadar çıkacakları; Alanyaspor, Erzurum, Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarında da formunu sürdürüp hem takımını ligin zirvesine çıkarmayı hem de krallık yarışında seneyi zirvede tamamlamayı amaçladığı kaydedildi.

(Fanatik)