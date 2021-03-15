Aboubakar'ın en iyi 11'i
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar karşılıklı veya birlikte oynadığı ve izlediği oyunculardan en iyi 11'i açıkladı.
FUTBOL 15.03.2021 - 12:01 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Bu sezon attığı gollerle ve gösterdiği performansla Beşiktaş'ın başarısında önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar, Beşiktaş Dergisi'ne karşlıklı veya birlikte oynadığı ve izlediği oyunculardan en iyi 11'i seçti.
Kaleci: Neuer
Sağ bek: Kimmich
Sağ stoper: Virgil Van Dijk
Sol stoper: Sergio Ramos
Sol bek: David Alaba
Ön liberolar: Xavi ve Iniesta
Sağ kanat: Ronaldo
10 numara: Neymar
Sol kanat: Ronaldinho
Santrfor: Robert Lewandowski
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