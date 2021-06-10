Aboubakar'ın ayrılığı sonrasında forvet için yoğun mesai

Aboubakar'ın Suudi Arabistan'a transferi sonrasında Beşiktaş'ta transfer bütçesinin çoğu forvete ayrıldı.

GÜNDEM 10.06.2021 - 11:17 10.06.2021 - 11:19 Kartal Bakışı
Aboubakar'ın ayrılığı sonrasında forvet için yoğun mesai

Vincent Aboubakar’ın ayrılması ve Cenk Tosun’un kiralık sözleşmesinin bitmesiyle bir anda gol bölgesinde çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalan Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Edin Dzeko ve Diego Costa seçeneklerine artık daha ciddi bakıyor.

Bu iki ismin dışında başka golcüleri de listeye ekleyen siyah-beyazlı yönetim, ayrıca Cyle Larin’i satıp satmama konusunda da kararsız kaldı. Larin dışında kiradan dönen Güven Yalçın ve Umut Nayir gibi forvetleri kadrosunda bulunduran siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile sözleşme imzalar imzalamaz, golcü sorununu çözüme kavuşturacak.

Araplar şimdi de Ghezzal'e göz dikti

Araplar şimdi de Ghezzal'e göz dikti

Kartal, milli oyuncu Kenan Karaman’la da ciddi olarak ilgileniyor. Boşta olan başarılı oyuncuyu kadroya katmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, transfer bütçesinin önemli bir kısmını forvet hattına ayıracak. (MİLLİYET)

#Beşiktaş #Transfer #Aboubakar #forvet
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası