Aboubakar'ın ayrılığı sonrasında forvet için yoğun mesai

Vincent Aboubakar’ın ayrılması ve Cenk Tosun’un kiralık sözleşmesinin bitmesiyle bir anda gol bölgesinde çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalan Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Edin Dzeko ve Diego Costa seçeneklerine artık daha ciddi bakıyor.

Bu iki ismin dışında başka golcüleri de listeye ekleyen siyah-beyazlı yönetim, ayrıca Cyle Larin’i satıp satmama konusunda da kararsız kaldı. Larin dışında kiradan dönen Güven Yalçın ve Umut Nayir gibi forvetleri kadrosunda bulunduran siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile sözleşme imzalar imzalamaz, golcü sorununu çözüme kavuşturacak.

Kartal, milli oyuncu Kenan Karaman’la da ciddi olarak ilgileniyor. Boşta olan başarılı oyuncuyu kadroya katmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, transfer bütçesinin önemli bir kısmını forvet hattına ayıracak. (MİLLİYET)