Aboubakar'dan Beşiktaş ve sakatlık itirafı!

Bu sezon Süper Lig'de 25 maçta 15 gol atıp 5 asist yapan Beşiktaş'ın yıldız ismi Vincent Aboubakar, Fransa'nın Canal Plus kanalına verdiği röportajda itiraflarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarını kaçıran Aboubakar, ''Bugün Allah'a şükür tekrar gülebiliyorum. En önemli şey bu. Kariyerimde beni en çok rahatsız eden şey tam zirveye çıkarken yaşadığım sakatlıklar oldu. Ama yeteneğimle birlikte her zaman geri dönmesini bildim.'' sözlerini kullandı.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olma süreci hakkında konuşan Kamerunlu golcü, ''Birçok kulüp sakatlığım nedeniyle bana endişeyle bakıyordu. Beşiktaş'ın beni transfer etmesi kolay bir tercih değildi. Sözleşmemde eğer Aralık ayından önce sakatlansaydım Porto'ya geri dönme maddem vardı. Çok şükür ciddi bir sakatlık yaşamadım. Beşiktaş çok tutkulu bir kulüp, burada işimi kolaylaştıran birçok harika insan var.'' dedi.

Abobuakar, son olarak ''Çok büyük bir potansiyelimin olduğunu her zaman biliyordum. Belki çok büyük takımlarda oynayamadım ama kapasitemi biliyorum. Kamerun'da teknik direktörümüze de Afrika Kupası'nda finale çıkacağımızı ve orada gol atacağımı söyledim. Neleri yapabileceğimin farkındayım.'' şeklinde konuştu.

Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Vincent Aboubakar'ın Erzurumspor maçında oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. (HÜRRİYET)