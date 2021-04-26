Aboubakar'da son durum! Hangi maç sahalara dönecek?

Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli hücum gücü Aboubakar sakatlığı dolayısıyla bir süredir forma giyemiyor.

GÜNDEM 26.04.2021 - 12:43 26.04.2021 - 12:43 Kartal Bakışı
Aboubakar'da son durum! Hangi maç sahalara dönecek?

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Vincent Aboubakar için yapılan plan ortaya çıktı.

Siyah Beyazlılarda sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor.

Sivasspor mücadelesinde adale sakatlığı tekrarlayan Vincent Aboubakar, önceki günkü Kayserispor mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı.

Beşiktaş'ta derbi sonrasında 3 imza!

Beşiktaş'ta derbi sonrasında 3 imza!

Çarşamba günkü Çaykur Rize deplasmanına da götürülmeyecek olan Kamerunlu futbolcunun tedavisi, yoğun şekilde devam ediyor.

Tecrübeli futbolcunun, Hatayspor'la Vodafone Park'ta oynanacak müsabakaya yetiştirilmesi planlanıyor. (FANATİK)

#Aboubakar #Beşiktaş sakatlık
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