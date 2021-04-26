Aboubakar'da son durum! Hangi maç sahalara dönecek?

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Vincent Aboubakar için yapılan plan ortaya çıktı.

Siyah Beyazlılarda sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor.

Sivasspor mücadelesinde adale sakatlığı tekrarlayan Vincent Aboubakar, önceki günkü Kayserispor mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı.

Çarşamba günkü Çaykur Rize deplasmanına da götürülmeyecek olan Kamerunlu futbolcunun tedavisi, yoğun şekilde devam ediyor.

Tecrübeli futbolcunun, Hatayspor'la Vodafone Park'ta oynanacak müsabakaya yetiştirilmesi planlanıyor. (FANATİK)