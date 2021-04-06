Aboubakar'da son durum! Erzurumspor maçında oynayabilecek mi?

Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar Alanyaspor maçını kaçıracak. Aboubakar'ın Erzurum karşısında görev yapmasının şüpheli olduğu öğrenildi.

FUTBOL 06.04.2021 - 12:04 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Aboubakar'da son durum! Erzurumspor maçında oynayabilecek mi?

Kamerun Milli Takımı’ndan sakat dönen ve bu nedenle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar yarın akşam Aytemiz Alanyaspor’a karşı da takımdaki yerini alamayacak.

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Sağ uyluk ön adalesinde birinci derece gerilme ve ödem belirlenen yıldız futbolcunun tedavisine yoğun biçimde devam edildiği bildirildi. Aboubakar’ın pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la deplasmanda oynanacak maçta görev yapmasının da şüpheli olduğu öğrenildi. Kulüp doktorlarının maça yetiştirmeye çalıştığı deneyimli futbolcunun durumu cuma ya da cumartesi günü netlik kazanacak. (MİLLİYET)

#Beşiktaş #Kasımpaşa
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