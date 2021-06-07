Aboubakar'a taviz verilmedi

Yıldız futbolcu seneliği 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme isterken, sakatlık maddesinin de kontrattan çıkarılmasını talep etti. Yönetim en fazla 1.8 milyon Euro teklif edince görüşmeler tıkandı.

Spor Arena'dan İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş, geçen sezon başında Porto’dan bedelsiz olarak aldığı, çifte kupalı sezondaki başarıda büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar ile halen anlaşabilmiş değil. Siyah beyazlı formayla 29 resmi maçta 16 gole imza atan Kamerunlu futbolcuyla imzalanan 1 yıllık sözleşme, 1 Temmuz tarihinde sona eriyor.

YÜKSEK ÜCRET İSTEDİ

Beşiktaş ile geçen sezon başı toplam 1.5 milyon Euro’ya anlaşan Vincent Aboubakar bu kez yılda 2.5 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık garanti ücret istedi. Yıldız oyuncu ayrıca “Dizindeki sakatlık nükseder ve uzun süreli sahalardan uzak alırsa sözleşmesi tek taraflı tazminatsız feshedilir” maddesinin iptalini talep etti.

TAVİZ VERİLMEDİ

Kamerunlu oyuncunun bu talebi karşısında ise yönetim 1.8 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlılar, futbolcunun temsilcisine, tüm dünyayı sarsan pandeminin halen etkilerinin devam ettiğini hatırlatırken, siyah beyazlı kulübün içinde bulunduğu maddi durumu belirtti ve bu rakamı aşmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. (SPOR ARENA)