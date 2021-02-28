Aboubakar ve Larin, Inter'in yıldızlarıyla yarışıyor!

Bu performansta şüphesiz Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in payı büyük. İkili attıkları 13'er golle Siyah-Beyazlılar'ı zirveye taşıdı. Goller dışında mücadeleleriyle de büyük alkış topladılar.

RAKİPLERİ DE OLDUKÇA KLAS!

Beşiktaş'ın bitirim ikilisi, attıkları gollerle Avrupa'nın yıldızlarına da kafa tutuyor…Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 13 ve daha üzeri gol atan iki ikili daha var.

4 GOL DAHA FAZLA ATTILAR...

Inter'in iki yıldızı Romelu Lukaku 17, Lautaro Martinez ise 13 gole imza attı. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın yıldızları Harry Kane ve Son da 13'er golle devam ediyor. (MİLLİYET)