Aboubakar seriye bağladı!

Beşiktaş'ın sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Aboubakar özellikle Kasım ayından gerçekleşen Milli Takım arasından sonra coştu. Kamerun ile Mozambik karşısında 2 maçta 3 gol atan Aboubakar, Süper Lig'de de üst üste 3 haftada 4 gol attı. Aboubaka

FUTBOL 04.12.2020 - 21:36 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Aboubakar seriye bağladı!

Beşiktaş'ın sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Aboubakar özellikle Kasım ayından gerçekleşen Milli Takım arasından sonra coştu. Kamerun ile Mozambik karşısında 2 maçta 3 gol atan Aboubakar, Süper Lig'de de üst üste 3 haftada 4 gol attı. Aboubakar 12 Kasım-4 Aralık döneminde 7 gol attı.

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Aboubakar böylece 22 günlük süreçte Kamerun forması ile 3 gol, Beşiktaş ile 4 gol atarken 2017'den sonra ilk kez üst üste 3 lig maçında da gol atmış oldu.

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