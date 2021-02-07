Aboubakar oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı

Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta sağ bek Rosier, maç sonunda açıklamalar yaptı.

FUTBOL 07.02.2021 - 21:43 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Aboubakar oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı

Beşiktaş'ın sağ beki Rosier, Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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'ABOUBAKAR İLE İYİ ANLAŞIYORUZ'

Attığı gol hakkında yorum yapan Rosier, "Golümü anneme armağan ediyorum. Aboubakar ile çok iyi anlaşıyoruz, benim ailemden biri gibi. Antrenmanlarda sürekli şakalaşıyoruz, o oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı" dedi.

'KAZANMAK ZORUNDAYDIK'

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton ise "Çok çok iyi mücadele ettik, çok zor bir maç oldu, neredeyse 70 dakika 10 kişi oynadık ama kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı ve biz de kazandık" şeklinde konuştu. (HÜRRİYET)

#Beşiktaş #Konyaspor
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