Aboubakar ikinci yarıya devam edemedi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Aboubakar, sakatlık geçirdi.

FUTBOL 20.04.2021 - 20:06 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Aboubakar ikinci yarıya devam edemedi

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasında uzak kalan Vincent Aboubakar, 4 maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

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Sergen Yalçın'ın 11'de yer verdiği yıldız golcü, ilk devrenin son anlarında yaşadığı sakatlık sonrası kulübeye değişiklik işareti yaptı.

Aboubakar devreyi tamamlarken ikinci yarıda sahaya çıkması beklenmiyor.

#Beşiktaş #Sivasspor #Aboubakar
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