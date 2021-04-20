Aboubakar ikinci yarıya devam edemedi
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Aboubakar, sakatlık geçirdi.
FUTBOL 20.04.2021 - 20:06 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasında uzak kalan Vincent Aboubakar, 4 maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı.
Sergen Yalçın'ın 11'de yer verdiği yıldız golcü, ilk devrenin son anlarında yaşadığı sakatlık sonrası kulübeye değişiklik işareti yaptı.
Aboubakar devreyi tamamlarken ikinci yarıda sahaya çıkması beklenmiyor.
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