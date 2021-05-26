Aboubakar, Ghezzal ve Rosier'de son durum! Beşiktaş'ta kalacaklar mı?

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta bu sezon en flaş isimlerinden biri olan Aboubakar son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve 30 maçı tamamlayamadığı için 1 yıllık opsiyon devreye girmedi. Maaşında zam isteyen Kamerunlu golcüde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Transferde son dakika! Son haftaya kadar süren müthiş şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı ekipte başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi için harekete geçti.

ROSIER TAMAM

Geçtiğimiz sezona damga vuran Ghezzal ve Rosier Beşiktaş'ın iç transferde ilk sırasında. Fenerbahçe ile de adı anılan başarılı sağ bekin gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

GHEZZAL BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Takımın diğer bir yıldızı olan Rachid Ghezzal ise hala belirsizliğini koruyor. Her fırsatta Beşiktaş kalmak istediğini söyleyen Cezayirli yıldızın gelecek sezonda forma giyeceği takım merak konusu.

GÖZLER ABOUBAKAR'DA

Beşiktaş'ta merak edilen isimlerden biri de Aboubakar. Siyah-beyazlılar 1,5 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin euro kazanan Aboubakar’a 2 milyon euro önerecek. Bu teklifi kabul etmezse yıldız oyuncuyla yeni sözleşme yapılmayacak.

BAŞKAN BİZZAT DEVREDE

Beşiktaş Yönetimi, Vincent Aboubakar ile en kısa sürede yeniden anlaşmanın yollarını arıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, sezonu 29 maçla kapatan ve sözleşmesindeki 1 yıllık otomatik uzatma opsiyonu devreye girmediği için boşa çıkan Kamerunlu golcüyle yapılacak görüşmeleri bizzat yürütecek.

PERFORMANSA DAYALI SÖZLEŞME

Buna göre geride kalan sezon 1,5 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin euro kazanan 29 yaşındaki oyuncuya yine performansa dayalı bir sözleşme teklif edilecek.

2 SENELİK İMZA

Başkan Çebi’nin, Aboubakar’ın yıllık ücretine zam yapmayı planladığı fakat bu rakamın 2 milyon euroya yakın olacağı iddia edildi. Yeni teklifi kabul ederse yıldız oyuncuyla 2 senelik kontrat yapılacak.

YABANCI GOLCÜ

Kamerunlu golcünün 3 milyon euro gibi bir talepte bulunması halinde ise bunun kabul edilmeyeceği belirlendi. Siyah-beyazlılar, Aboubakar’la anlaşma sağlanamazsa bu oyuncunun yerine doğrudan ilk 11’de görev yapabilecek kalitede yabancı forvet transfer edecek. (MİLLİYET)