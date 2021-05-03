Aboubakar Galatasaray maçında oynayacak mı? Aboubakar'da son durum!
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan N'Koudou'nun tedavisine ise başlandı.
Süper Lig'in son 3 haftasında lider giren Beşiktaş, 40. haftada Galatasaray'ın konuğu olacak. Siyah beyazlı teknik heyet, derbi öncesi Vincent Aboubakar'dan haber bekliyor.
Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın son oynadığı 8 maçın 7'sini kaçıran Kamerunlu golcünün tedavisinde son aşamaya geçildi.
Bu hafta yapılacak antrenmanlara katılması beklenen Aboubakar, sakatlığının tekrarlamaması halinde derbide forma giyebilecek.
Hatayspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou'nun durumu belli oldu. Sol uyluk adalesinde gerilme tespit edilen Fransız futbolcu, Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Galatasaray - Beşiktaş derbisi cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.
Siyah Beyazlılar ligde kalan 3 maçta 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. (NTV SPOR)
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