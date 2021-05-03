Aboubakar Galatasaray maçında oynayacak mı? Aboubakar'da son durum!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan N'Koudou'nun tedavisine ise başlandı.

GÜNDEM 03.05.2021 - 19:08 03.05.2021 - 19:08 Kartal Bakışı
Aboubakar Galatasaray maçında oynayacak mı? Aboubakar'da son durum!

Süper Lig'in son 3 haftasında lider giren Beşiktaş, 40. haftada Galatasaray'ın konuğu olacak. Siyah beyazlı teknik heyet, derbi öncesi Vincent Aboubakar'dan haber bekliyor.

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın son oynadığı 8 maçın 7'sini kaçıran Kamerunlu golcünün tedavisinde son aşamaya geçildi.

Bu hafta yapılacak antrenmanlara katılması beklenen Aboubakar, sakatlığının tekrarlamaması halinde derbide forma giyebilecek.

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Hatayspor maçında sakatlanan Kevin N'Koudou'nun durumu belli oldu. Sol uyluk adalesinde gerilme tespit edilen Fransız futbolcu, Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

Siyah Beyazlılar ligde kalan 3 maçta 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. (NTV SPOR)

#Aboubakar #Beşiktaş #Sakatlık
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