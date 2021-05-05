Aboubakar Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Aboubakar sakatlık son durum!

Süper Lig’de 16. şampiyonluk için artık geri sayıma geçen Beşiktaş’ta, Vincent Abobukar’ın Galatasaray derbisine yetişmesinin çok zor olduğu belirlendi.

Kamerunlu golcü sakatlığı yüzünden son 8 lig maçının 7’sinde görev yapamadı. Sivas maçında 45 dakika sahada kalabilen Aboubakar; Kasımpaşa, Alanya, Erzurum, Ankaragücü, Kayseri, Rize ve Hatay maçlarını kaçırdı. Tedavisine devam edilen yıldız oyuncu dünkü idmana da çıkmadı.

Ağrıları devam ediyor

Yoğun tedavi programı uygulanan yıldız futbolcunun son muayene ve MR görüntülemesinde bir miktar iyileşme tespit edildi. Ancak Vincent Aboubakar’ın ağrılarının devam ettiği ve tamamen iyileşemediği belirtildi. Son 15 günde bir kez bile saha çalışması yapamayan Kamerunlu golcü yüzde 90 ihtimalle Galatasaray derbisine yetişemeyecek. Deneyimli oyuncu perşembe ve cuma günü takımla çalışabilirse derbinin kadrosuna girebilecek. (MİLLİYET)