Aboubakar forma istedi
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Aboubakar, Sivasspor maçında sahada olmak istiyor. Sergen Yalçın ile görüşen Kamerunlu golcü bu isteğini hocasına iletti.
FUTBOL 19.04.2021 - 13:22 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Milli aradan sakat dönerek tam dört lig maçını kaçıran ve önceki gün takım idmanlarına katılan Vincent Aboubakar, Sergen Yalçın ile görüşerek forma istedi. Ankaragücü maçında hem idman yapmadığı hem de tam hazır olmadığı için oynamayan siyah - beyazlı golcü, bu kez kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Larin-Aboubakar-Ghezzal üçlüsüyle forvet hattını kurmak isteyen Sergen Yalçın’ın da, Aboubakar ile özel olarak ilgilendiği ve özellikle bulunacak olan pozisyonlarda final paslarına dikkat edilmesi gerektiğini söylediği bildirildi. (MİLLİYET)
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