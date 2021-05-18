Aboubakar: Bu kadar acı çektiğimiz bir sezonu böyle bitirmek muazzam

Bu sezonun belki de en çok konuşulan ismi olan Vincent Aboubakar, kazanılan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 18.05.2021 - 23:50 19.05.2021 - 00:14 Kartal Bakışı
Aboubakar: Bu kadar acı çektiğimiz bir sezonu böyle bitirmek muazzam

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Antalyaspor'u mağlup ederek kupaya uzandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İKİ KUPA TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ! Antalyaspor 0-2 Beşiktaş

İKİ KUPA TEK ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ! Antalyaspor 0-2 Beşiktaş

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanmalarının takım adına muazzam bir başarı olduğunu belirten Aboubakar, "Bu kadar acı çektiğimiz, bu kadar sakatlık yaşadığımız, bu kadar sıkıntı yaşadığımız bir sezonu bu şekilde bitirmek gerçekten muazzam. Karşılığını aldık. Kendi adıma, Rosier adına, NKoudou adına çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar adına çok mutluyum." diye konuştu. (HÜRRİYET)

#Aboubakar #Beşiktaş #Antalyaspor #Kupa
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