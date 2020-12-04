Aboubakar, Beşiktaş için çok değerli

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş- Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi.

FUTBOL 04.12.2020 - 21:02 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Aboubakar, Beşiktaş için çok değerli
7-0'lık galibiyetin şifreleri!

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

Rıdvan Dilmen'in NTV'deki Yüzde 100 futbol programındaki değerlendirmeleri şu şekilde: Kolay değil. Pazar günü gerilimli ve yüksek eforlu bir maç oynadılar. Bu temposuzluk normal. Şimdi tam N'Koudou'nun istediği maç oldu. Aboubakar, Beşiktaş için çok değerli. N'Koudou çalımı attı golde. Penaltı pozisyonunda bence pazının üzerine geldi. Ele gelse verecekti demek... Ama bu tür pozisyonlar penaltı olmamalı bence.

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