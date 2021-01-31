Abdullah Avcı rakip olarak dönüyor!

Beşiktaş ile Trabzonspor bugün Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak. Kartal galibiyet serisini sürdürmekistiyor, bordo-mavili takım da sahadan üç puanla ayrılarak, zirve yarışına katılmanın hesaplarını yapıyor.

FUTBOL 31.01.2021 - 11:07 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Abdullah Avcı rakip olarak dönüyor!
7-0'lık galibiyetin şifreleri!

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

Süper Lig’de kısa sürede ayağa kaldırdığı Trabzonspor’u hafta arası TFF Süper Kupa şampiyonluğuna taşıyan Teknik Direktör Abdullah Avcı bugün eski takımı Beşiktaş’a karşı ilk kez sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı kulüp geçen sezon ikinci yarının ilk haftasında Demir Grup Sivas’a karşı alınan 2-1’lik yenilginin ardından Avcı’nın görevine tek taraflı olarak son vermişti. (Milliyet)

#Beşiktaş #Abdullah Avcı
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