A Milliler Norveç'i yenemedi! Türkiye 1-1 Norveç

Şenol Güneş’in yerine A Milli Takım’ın başına geçen Stefan Kuntz’un teknik yönetimindeki ilk maçta Türkiye, öne de geçtiği karşılaşmada Norveç ile yenişemedi.

Türkiye, 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçmeyi başardı. 41. dakikada ise Kristian Thorstvedt, Norveç adına ağları sarsmayı başardı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Türkiye 7. maçlar sonunda puanını 12’ye çıkarıp 3.lüğünü sürdürürken, Norveç de 14 puan ile 2. sırada devam etti.