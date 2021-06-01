A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 4 futbolcu belli oldu! İşte milli takıma şimdilik veda eden 4 isim!

A Milli Takım aday kadrosu 30 kişi olarak açıklanmış ve 4 ismin kamp sonunda kadrodan çıkarılacağı açıklanmıştı. A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 4 futbolcu belli oldu

FUTBOL 01.06.2021 - 22:36 01.06.2021 - 22:43 Kartal Bakışı
A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 4 futbolcu belli oldu! İşte milli takıma şimdilik veda eden 4 isim!

Euro 2020 öncesinde A Milli Takım aday kadrodan çıkarılan 4 futbolcu belli oldu. 30 kişilik aday kadro 26 kişiye indirilmiş oldu. Şenol Güneş, kadrodan çıkacak 4 futbolcuyu belirledi. 

Azerbaycan ve Gine ile oynanan hazırlık maçlarının sonunda yapılan açıklamada kaleci Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir'in Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu. 

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2 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'de THY'ye ait özel uçakla Almanya'ya gidecek A Milli Takım turnuva öncesi son hazırlık maçını 3 Haziran Çarşamba günü Moldova ile yapacak.

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