A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 4 futbolcu belli oldu! İşte milli takıma şimdilik veda eden 4 isim!

Euro 2020 öncesinde A Milli Takım aday kadrodan çıkarılan 4 futbolcu belli oldu. 30 kişilik aday kadro 26 kişiye indirilmiş oldu. Şenol Güneş, kadrodan çıkacak 4 futbolcuyu belirledi.

Azerbaycan ve Gine ile oynanan hazırlık maçlarının sonunda yapılan açıklamada kaleci Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir'in Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

2 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'de THY'ye ait özel uçakla Almanya'ya gidecek A Milli Takım turnuva öncesi son hazırlık maçını 3 Haziran Çarşamba günü Moldova ile yapacak.