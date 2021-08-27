A Milli Takım aday kadrosuna Beşiktaş'tan 3 davet

Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı. Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak milli takıma Beşiktaş'tan 3 isim davet edildi.

FUTBOL 27.08.2021 - 19:54 27.08.2021 - 19:57 Kartal Bakışı
A Milli Takım aday kadrosuna Beşiktaş'tan 3 davet

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 1 Eylül’de Karadağ, 4 Eylül’de Cebelitarık ve 7 Eylül’de Hollanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Mert Günok ( Beşiktaş ), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır ( Fenerbahçe ).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu ( Galatasaray ), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Beşiktaş Can Bozdoğan'a resmi imza attırıyor

Beşiktaş Can Bozdoğan'a resmi imza attırıyor

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).

#Beşiktaş #Milli Takım #aday kadro
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