A Bola Gazetesi yazdı! Beşiktaş Geson için cevap bekliyor!

Gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturup gerek Süper Lig'de gerekse Avrupa'da mücadele etmek isteyen Beşiktaş, transfer harekatına başladı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Transfer durumlarında Sergen Yalçın'la daimi olarak iletişim" halindeyiz demişti. Dorukhan Toköz'ün ayrılığından sonra bu bölgenin kiralama usulüyle doldurulması düşünülüyor. Hedefteki oyuncu ise, büyük takım baskısını kaldırabilecek; bunu daha önceki sezonda kanıtlamış bir isim. Yani, Gedson Fernandes. Portekiz basını, Gedson için Beşiktaş ve Galatasaray'ın mevzilendiğini iddia etti.

Benfica ile Gedson pazarlığı...

Galatasaray'da yarım sezonluk süreçte 17 maça çıkan Gedson Fernandes, Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında geliyordu. Yarım sezonda 1 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösteren oyuncu için bu kez Beşiktaş devreye girdi.

Siyah beyazlılar, Gedson'u 1 sezonluğuna kiralayıp Şampiyonlar Ligi'nde parlatmak için Portekiz kulübünün kapısını çaldı. Benfica'nın Beşiktaş'a ne cevap vereceği belirsiz.

Benfica'dan cevap bekleniyor!

Portekiz'den A Bola Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray ve Beşiktaş; Gedson Fernandes için Benfica'dan cevap bekliyor. 22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye gelmeden önce Tottenham'a kiralanmış; burada bekleneni veremeyince Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. (AJANSSPOR)