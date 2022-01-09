9 Ocak Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

9 Ocak Pazar günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

11:00

ODTÜ - Pendik Engelliler

Ampute Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

12:00

Fenerbahçe - Ankara BB

Turkcell Kadınlar Ligi

FB Tv

13:30

Konyaspor - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

13:30

BB Erzurumspor - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 1, TRT Spor

13:30

Manisa FK - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 2, TRT Avaz

14:30

Empoli - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport

14:30

Venezia - Milan

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2

15:00

Brest - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

16:00

Göztepe - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Kayserispor - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Boluspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 1, TRT Spor

16:00

Rayo Vallecano - Real Betis

İspanya La Liga

S Sport Plus, Smart Sport

17:00

Metz - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2

17:00

Liverpool - Shrewsbury Town

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4

17:00

West Ham - Leeds United

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 5

17:30

Hertha Berlin - Köln

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3

18:15

Sevilla - Getafe

İspanya La Liga

Smart Spor HD

18:30

Napoli - Sampdoria

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

19:00

Ç.Rizespor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Eyüpspor - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 1, TRT Spor

19:05

Nantes - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2

19:30

Bochum - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3

20:10

Nottingham Forest - Arsenal

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4

20:30

Alaves - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Smart Spor HD

20:30

Osasuna - Cadiz

İspanya La Liga

Smart Spor 2

20:30

Roma - Juventus

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

20:30

Genoa - Spezia

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport

22:45

Lyon - PSG

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2

22:45

Inter - Lazio

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2

23:00

Villarreal - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Smart Spor HD, Smart Spor