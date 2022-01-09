9 Ocak Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

9 Ocak Pazar günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

11:00
ODTÜ - Pendik Engelliler
Ampute  Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

12:00
Fenerbahçe - Ankara BB
Turkcell Kadınlar  Ligi
FB Tv

13:30
Konyaspor - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

13:30
BB Erzurumspor - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 1, TRT Spor

13:30
Manisa FK - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 2, TRT Avaz

14:30
Empoli - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport

14:30
Venezia - Milan
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2

15:00
Brest - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3

16:00
Göztepe - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

16:00
Kayserispor - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Boluspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 1, TRT Spor

16:00
Rayo Vallecano - Real Betis
İspanya La Liga
S Sport Plus, Smart Sport

17:00
Metz - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2

17:00
Liverpool - Shrewsbury Town
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4

17:00
West Ham - Leeds United
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 5

17:30
Hertha Berlin - Köln
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3

18:15
Sevilla - Getafe
İspanya La Liga
Smart Spor HD

18:30
Napoli - Sampdoria
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

19:00
Ç.Rizespor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00
Eyüpspor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 1, TRT Spor

19:05
Nantes - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2

19:30
Bochum - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3

20:10
Nottingham Forest - Arsenal
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4

20:30
Alaves - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Smart Spor HD

20:30
Osasuna - Cadiz
İspanya La Liga
Smart Spor 2

29 Aralık Çarşamba Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var? İşte Günün Maçları

29 Aralık Çarşamba Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var? İşte Günün Maçları

20:30
Roma - Juventus
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

20:30
Genoa - Spezia
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport

22:45
Lyon - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2

22:45
Inter - Lazio
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2

23:00
Villarreal - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Smart Spor HD, Smart Spor