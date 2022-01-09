9 Ocak Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
9 Ocak Pazar günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
11:00
ODTÜ - Pendik Engelliler
Ampute Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
12:00
Fenerbahçe - Ankara BB
Turkcell Kadınlar Ligi
FB Tv
13:30
Konyaspor - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
13:30
BB Erzurumspor - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 1, TRT Spor
13:30
Manisa FK - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 2, TRT Avaz
14:30
Empoli - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport
14:30
Venezia - Milan
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2
15:00
Brest - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3
16:00
Göztepe - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Kayserispor - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Boluspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 1, TRT Spor
16:00
Rayo Vallecano - Real Betis
İspanya La Liga
S Sport Plus, Smart Sport
17:00
Metz - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 2
17:00
Liverpool - Shrewsbury Town
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4
17:00
West Ham - Leeds United
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 5
17:30
Hertha Berlin - Köln
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3
18:15
Sevilla - Getafe
İspanya La Liga
Smart Spor HD
18:30
Napoli - Sampdoria
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
19:00
Ç.Rizespor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Eyüpspor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 1, TRT Spor
19:05
Nantes - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2
19:30
Bochum - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3
20:10
Nottingham Forest - Arsenal
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4
20:30
Alaves - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Smart Spor HD
20:30
Osasuna - Cadiz
İspanya La Liga
Smart Spor 2
20:30
Roma - Juventus
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
20:30
Genoa - Spezia
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport
22:45
Lyon - PSG
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2
22:45
Inter - Lazio
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2
23:00
Villarreal - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus, Smart Spor HD, Smart Spor