9 Nisan Cuma Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar, Yayın Bilgileri

9 Nisan CUMA bugün hangi maçlar var sorusuna haberimizde cevap verdik. Serie A, Premier Lig, Eredevisie, La Liga, Ligue One ve tabiki güzide ülkemizde Süper Lig... Günün maçlarıyla birlikte, varsa internasyonel futbol maçlarından oynanacak ve tv ekra

DİĞER HABERLER 09.04.2021 - 14:52 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
9 Nisan Cuma Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar, Yayın Bilgileri

Günün maçlarını izlemek, tv karşısında futbol keyfini yaşamak isteyenlere, bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde cevapladık. Bütün kıtalarda insanları peşinden sürükleyen, milyonlarca insanı ekran başına, stadyumlara çeken futbol, hem Avrupa hemde Dünyada, gerek kulüpler gerekse uluslararası düzeylerde maçlarla tv ile evlere taşınıyor. Peki bugün (9 Nisan Cuma) hangi maçlar var? İşte yanıtları...

(9 NİSAN 2021 CUMA) BUGÜNKÜ MAÇLAR...

16:00
Eskişehirspor - Giresunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00
Keçiörengücü - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 2

18:00
Dainava Alytus - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:00
Roda - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

19:00
NAC Breda - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

6 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

6 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

19:00
Jagiellonia - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
İstanbulspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:30
Greuther Fürth - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2 Ertelendi
Yayın Yok

19:30
Hamburg - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

21:00
Eindhoven - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Vitesse - ADO Den Haag
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

21:00
Volendam - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Excelsior - NEC Nijmegen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Ajax - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Den Bosch - Cambuur
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Westerlo - RWDM
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

21:30
Arminia Bielefeld - Freiburg
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:30
Wisla Plock - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:45
KAS Eupen - Standard Liege
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:45
Watford - Reading
İngiltere Championship
Bein Sports 2 Bilyoner TV

21:45
Hearts - Alloa
İskoçya Championship
Bilyoner TV

22:00
Portimonense - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:00
Reggiana - Empoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Huesca - Elche
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00
Tenerife - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:00
Fulham - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

22:00
Metz - Lille
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

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