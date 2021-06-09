9 Haziran Çarşamba TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...
Bugün TV'de ne var, bugün hangi diziler var, hangi filmler var diye arama yapanlar için yayın akışı listeleri haberimizde... İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
Vatandaşlar için hanelerine ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği tv seyretmektir. Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yaparak izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki 9 Haziran 2021 Çarşamba bugün tv'de neler var? Bugünkü diziler, filmler, programlar neler?
9 Haziran Çarşamba Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
22:30 Cam Tavanlar
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
22:30 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Canavar Kamyonlar
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kuruluş Osman
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kral Arthur Kılıç Efsanesi
22:40 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
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