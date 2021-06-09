9 Haziran Çarşamba TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...

Vatandaşlar için hanelerine ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği tv seyretmektir. Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yaparak izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki 9 Haziran 2021 Çarşamba bugün tv'de neler var? Bugünkü diziler, filmler, programlar neler?

9 Haziran Çarşamba Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar

22:30 Cam Tavanlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

22:30 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Canavar Kamyonlar

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kuruluş Osman

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Sen Çal Kapımı

22:45 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kral Arthur Kılıç Efsanesi

22:40 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021