9 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
9 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alıp, ekran karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
9 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Stadyumlardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
9 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
17:45
Dinamo Tiflis - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:45
Saburtalo Tiflis - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:45
Torpedo Kutaisi - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:30
Trabzon Ortahisar Bld. - Etimesgut Bld.
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
21:45
Portekiz - İsrail
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
22:00
Palestino - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
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