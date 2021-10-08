9 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

9 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 08.10.2021 - 23:53 08.10.2021 - 23:58
9 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

9 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

9 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00
Botafogo SP - CRB
Brezilya Serie B

01:00
Vila Nova - Remo
Brezilya Serie B

03:00
Juarez - Queretaro
Meksika Premier Ligi - Clausura

03:30
Coritiba - Cruzeiro
Brezilya Serie B

04:00
Real Monarchs - Colorado Springs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:00
Las Vegas Lights - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

07:30
Busan - Bucheon
Güney Kore 2.Ligi

08:00
Albirex Niigata - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi

08:00
Kofu - Ryukyu
Japonya J2 Ligi

08:00
Omiya Ardija - Kanazawa
Japonya J2 Ligi

08:00
SKA Khabarovsk - Baltika
Rusya FNL Ligi

09:00
Iwata - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi

09:00
Verdy - Okayama
Japonya J2 Ligi

10:00
Jeonnam Dragons - Seoul E Land
Güney Kore 2.Ligi

12:30
Anyang - Gimcheon Sangmu
Güney Kore 2.Ligi

13:00
Yenisey - Volgograd
Rusya FNL Ligi

14:00
Forest Green - Swindon
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2

14:00
Ağrı 1970 - Gümüşhanespor
TFF 3. Lig
TRT Kürdi

14:00
Olimp Dolgoprudny - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi

14:00
Veles Moskova - Krasnodar 2
Rusya FNL Ligi

14:30
Kelkit Bld. - Elazığspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok

14:30
52 Orduspor - Siirt İÖİ
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu

14:30
Yeşilyurt Bld. - 68 Aksaray Bld.
TFF 3. Lig
Malatya ER TV

15:00
Spartak Moskova 2 - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi

15:00
Bitexen Düzcespor - Kuşadası Gençlik
TFF 3. Lig
Ege TV

15:00
Karaman Bld. - Hendekspor
TFF 3. Lig
TV 264 Sakarya

16:00
Etiyopya - Güney Afrika
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

16:00
Gine - Sudan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

16:00
Kazakistan - Bosna Hersek
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

16:00
Levadia - Parnu JK
Estonya Premium Liga

16:00
Litvanya - Bulgaristan
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

16:00
Çekya - Kuzey İrlanda
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Çekya Futbol Federasyonu Youtube

16:00
Tekstilshtik - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi

16:00
Volgar Astrakhan - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi

17:00
Lugo - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

17:00
Mirandes - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

17:00
Newport - Bradford City
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2

17:00
Alania Vladikavkaz - Orenburg
Rusya FNL Ligi

17:00
Kuban - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi

17:00
Torpedo Moskova - Kamaz
Rusya FNL Ligi

17:00
Galatasaray - Tuzlaspor
Hazırlık Maçı
Galatasaray Youtube

5 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

5 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

17:30
VVV Venlo - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie

18:30
Audax Ital. - Palestino
Şili Primera Ligi

19:00
Gana - Zimbabve
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

19:00
Togo - Kongo
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

19:00
Azerbaycan - İrlanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
CBC Sport

19:00
Gürcistan - Yunanistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

19:00
İsveç - Kosova
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

19:00
Finlandiya - Ukrayna
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

19:00
İskoçya - İsrail
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

19:15
Almeria - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

19:45
FC Emmen - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie

21:30
Everton DV - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi

21:45
Andorra - İngiltere
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

21:45
İsviçre - Kuzey İrlanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Lüksemburg - Sırbistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Macaristan - Arnavutluk
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

21:45
Moldova - Danimarka
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Gine Bissau - Fas
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Senegal - Namibya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Real Oviedo - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
Eindhoven - Oss
Hollanda Eerste Divisie

22:15
Portekiz - Katar
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

22:30
Guarani - Londrina
Brezilya Serie B

22:30
Atletico Mineiro - Ceara
Brezilya Serie A

22:30
Fluminense - Atletico GO
Brezilya Serie A

22:30
Sport Recife - Corinthians
Brezilya Serie A

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