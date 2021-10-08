9 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

9 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

9 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00

Botafogo SP - CRB

Brezilya Serie B

01:00

Vila Nova - Remo

Brezilya Serie B

03:00

Juarez - Queretaro

Meksika Premier Ligi - Clausura

03:30

Coritiba - Cruzeiro

Brezilya Serie B

04:00

Real Monarchs - Colorado Springs

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:00

Las Vegas Lights - LA Galaxy 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

07:30

Busan - Bucheon

Güney Kore 2.Ligi

08:00

Albirex Niigata - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

08:00

Kofu - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

08:00

Omiya Ardija - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

08:00

SKA Khabarovsk - Baltika

Rusya FNL Ligi

09:00

Iwata - Kitakyushu

Japonya J2 Ligi

09:00

Verdy - Okayama

Japonya J2 Ligi

10:00

Jeonnam Dragons - Seoul E Land

Güney Kore 2.Ligi

12:30

Anyang - Gimcheon Sangmu

Güney Kore 2.Ligi

13:00

Yenisey - Volgograd

Rusya FNL Ligi

14:00

Forest Green - Swindon

İngiltere EFL league 2

Bein Sports 2

14:00

Ağrı 1970 - Gümüşhanespor

TFF 3. Lig

TRT Kürdi

14:00

Olimp Dolgoprudny - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

14:00

Veles Moskova - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

14:30

Kelkit Bld. - Elazığspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok

14:30

52 Orduspor - Siirt İÖİ

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu

14:30

Yeşilyurt Bld. - 68 Aksaray Bld.

TFF 3. Lig

Malatya ER TV

15:00

Spartak Moskova 2 - Akron Togliatti

Rusya FNL Ligi

15:00

Bitexen Düzcespor - Kuşadası Gençlik

TFF 3. Lig

Ege TV

15:00

Karaman Bld. - Hendekspor

TFF 3. Lig

TV 264 Sakarya

16:00

Etiyopya - Güney Afrika

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

16:00

Gine - Sudan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

16:00

Kazakistan - Bosna Hersek

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus

16:00

Levadia - Parnu JK

Estonya Premium Liga

16:00

Litvanya - Bulgaristan

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

16:00

Çekya - Kuzey İrlanda

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Çekya Futbol Federasyonu Youtube

16:00

Tekstilshtik - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

16:00

Volgar Astrakhan - M.Lipetsk

Rusya FNL Ligi

17:00

Lugo - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

17:00

Mirandes - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

17:00

Newport - Bradford City

İngiltere EFL league 2

Bein Sports 2

17:00

Alania Vladikavkaz - Orenburg

Rusya FNL Ligi

17:00

Kuban - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

17:00

Torpedo Moskova - Kamaz

Rusya FNL Ligi

17:00

Galatasaray - Tuzlaspor

Hazırlık Maçı

Galatasaray Youtube

17:30

VVV Venlo - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

18:30

Audax Ital. - Palestino

Şili Primera Ligi

19:00

Gana - Zimbabve

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

19:00

Togo - Kongo

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

19:00

Azerbaycan - İrlanda

FIFA Dünya Kupası Eleme

CBC Sport

19:00

Gürcistan - Yunanistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

19:00

İsveç - Kosova

FIFA Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

19:00

Finlandiya - Ukrayna

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

19:00

İskoçya - İsrail

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

19:15

Almeria - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

19:45

FC Emmen - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

21:30

Everton DV - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi

21:45

Andorra - İngiltere

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus

21:45

İsviçre - Kuzey İrlanda

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Lüksemburg - Sırbistan

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

21:45

Macaristan - Arnavutluk

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

21:45

Moldova - Danimarka

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

22:00

Gine Bissau - Fas

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

22:00

Senegal - Namibya

FIFA Dünya Kupası Eleme

Yayın Yok

22:00

Real Oviedo - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Eindhoven - Oss

Hollanda Eerste Divisie

22:15

Portekiz - Katar

Hazırlık Maçı

Yayın Yok

22:30

Guarani - Londrina

Brezilya Serie B

22:30

Atletico Mineiro - Ceara

Brezilya Serie A

22:30

Fluminense - Atletico GO

Brezilya Serie A

22:30

Sport Recife - Corinthians

Brezilya Serie A