9 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
9 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
9 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
9 Ekim Cumartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:00
Botafogo SP - CRB
Brezilya Serie B
01:00
Vila Nova - Remo
Brezilya Serie B
03:00
Juarez - Queretaro
Meksika Premier Ligi - Clausura
03:30
Coritiba - Cruzeiro
Brezilya Serie B
04:00
Real Monarchs - Colorado Springs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Las Vegas Lights - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
07:30
Busan - Bucheon
Güney Kore 2.Ligi
08:00
Albirex Niigata - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
08:00
Kofu - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
08:00
Omiya Ardija - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
08:00
SKA Khabarovsk - Baltika
Rusya FNL Ligi
09:00
Iwata - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
09:00
Verdy - Okayama
Japonya J2 Ligi
10:00
Jeonnam Dragons - Seoul E Land
Güney Kore 2.Ligi
12:30
Anyang - Gimcheon Sangmu
Güney Kore 2.Ligi
13:00
Yenisey - Volgograd
Rusya FNL Ligi
14:00
Forest Green - Swindon
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2
14:00
Ağrı 1970 - Gümüşhanespor
TFF 3. Lig
TRT Kürdi
14:00
Olimp Dolgoprudny - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi
14:00
Veles Moskova - Krasnodar 2
Rusya FNL Ligi
14:30
Kelkit Bld. - Elazığspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
14:30
52 Orduspor - Siirt İÖİ
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu
14:30
Yeşilyurt Bld. - 68 Aksaray Bld.
TFF 3. Lig
Malatya ER TV
15:00
Spartak Moskova 2 - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi
15:00
Bitexen Düzcespor - Kuşadası Gençlik
TFF 3. Lig
Ege TV
15:00
Karaman Bld. - Hendekspor
TFF 3. Lig
TV 264 Sakarya
16:00
Etiyopya - Güney Afrika
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
16:00
Gine - Sudan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
16:00
Kazakistan - Bosna Hersek
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
16:00
Levadia - Parnu JK
Estonya Premium Liga
16:00
Litvanya - Bulgaristan
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
16:00
Çekya - Kuzey İrlanda
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Çekya Futbol Federasyonu Youtube
16:00
Tekstilshtik - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
16:00
Volgar Astrakhan - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi
17:00
Lugo - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
17:00
Mirandes - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
17:00
Newport - Bradford City
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2
17:00
Alania Vladikavkaz - Orenburg
Rusya FNL Ligi
17:00
Kuban - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
17:00
Torpedo Moskova - Kamaz
Rusya FNL Ligi
17:00
Galatasaray - Tuzlaspor
Hazırlık Maçı
Galatasaray Youtube
17:30
VVV Venlo - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
18:30
Audax Ital. - Palestino
Şili Primera Ligi
19:00
Gana - Zimbabve
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
19:00
Togo - Kongo
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
19:00
Azerbaycan - İrlanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
CBC Sport
19:00
Gürcistan - Yunanistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
19:00
İsveç - Kosova
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
19:00
Finlandiya - Ukrayna
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
19:00
İskoçya - İsrail
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
19:15
Almeria - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
19:45
FC Emmen - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
21:30
Everton DV - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
21:45
Andorra - İngiltere
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
21:45
İsviçre - Kuzey İrlanda
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Lüksemburg - Sırbistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
21:45
Macaristan - Arnavutluk
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
21:45
Moldova - Danimarka
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
22:00
Gine Bissau - Fas
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
22:00
Senegal - Namibya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok
22:00
Real Oviedo - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Eindhoven - Oss
Hollanda Eerste Divisie
22:15
Portekiz - Katar
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
22:30
Guarani - Londrina
Brezilya Serie B
22:30
Atletico Mineiro - Ceara
Brezilya Serie A
22:30
Fluminense - Atletico GO
Brezilya Serie A
22:30
Sport Recife - Corinthians
Brezilya Serie A
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