9 Aralık Perşembe bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

9 Aralık Perşembe günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

20:45

Antwerp - Olympiakos

UEFA Avrupa Ligi

EXXEN TV

20:45

Fenerbahçe - E.Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi

EXXEN TV

20:45

Legia Varşova - Spartak Moskova

UEFA Avrupa Ligi

EXXEN TV, CBC Sport

20:45

Lyon - Glasgow Rangers

UEFA Avrupa Ligi

EXXEN TV

20:45

Napoli - Leicester City

UEFA Avrupa Ligi

EXXEN TV

20:45

Real Sociedad - PSV

UEFA Avrupa Ligi

EXXEN TV

20:45

Hacken - Bayern Münih

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

20:45

Koge - Hoffenheim

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

21:00

Atalanta - Villarreal

UEFA Şampiyonlar Ligi

EXXEN TV

23:00

Braga - Kızılyıldız

UEFA Avrupa Ligi

EXXEN TV

23:00

Lazio - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi

EXXEN TV

23:00

Marsilya - Lokomotiv Moskova

UEFA Avrupa Ligi

EXXEN TV

23:00

West Ham - Dinamo Zagreb

UEFA Avrupa Ligi

EXXEN TV

23:00

Basel - Karabağ

UEFA Avrupa Konferans Ligi

CBC Sport

23:00

Union Berlin - Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi

EXXEN TV

23:00

Arsenal - Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

23:00

Benfica - Lyon

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube