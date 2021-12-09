9 Aralık Perşembe bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
9 Aralık Perşembe günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
20:45
Antwerp - Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi
EXXEN TV
20:45
Fenerbahçe - E.Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi
EXXEN TV
20:45
Legia Varşova - Spartak Moskova
UEFA Avrupa Ligi
EXXEN TV, CBC Sport
20:45
Lyon - Glasgow Rangers
UEFA Avrupa Ligi
EXXEN TV
20:45
Napoli - Leicester City
UEFA Avrupa Ligi
EXXEN TV
20:45
Real Sociedad - PSV
UEFA Avrupa Ligi
EXXEN TV
20:45
Hacken - Bayern Münih
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:45
Koge - Hoffenheim
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
21:00
Atalanta - Villarreal
UEFA Şampiyonlar Ligi
EXXEN TV
23:00
Braga - Kızılyıldız
UEFA Avrupa Ligi
EXXEN TV
23:00
Lazio - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi
EXXEN TV
23:00
Marsilya - Lokomotiv Moskova
UEFA Avrupa Ligi
EXXEN TV
23:00
West Ham - Dinamo Zagreb
UEFA Avrupa Ligi
EXXEN TV
23:00
Basel - Karabağ
UEFA Avrupa Konferans Ligi
CBC Sport
23:00
Union Berlin - Slavia Prag
UEFA Avrupa Konferans Ligi
EXXEN TV
23:00
Arsenal - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Benfica - Lyon
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube