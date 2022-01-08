8 Ocak Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
8 Ocak Cumartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:30
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
13:30
Bandırmaspor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Max 2
13:30
Ümraniyespor - Kocaelispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 2
15:30
Wycombe - Sunderland
İngiltere EFL League 1
Bein Max 2
15:45
Millwall - Crystal Palace
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4
16:00
Alanyaspor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Kasımpaşa - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Adanaspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
16:00
Levante - Mallorca
İspanya La Liga
Spor Smart
17:00
Le Havre - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bein Connect
17:30
Freiburg - Arminia Bielefeld
Almanya Bundesliga
Bein Max 2
17:30
Greuther Fürth - Stuttgart
Almanya Bundesliga
Bein Connect
17:30
Hoffenheim - Augsburg
Almanya Bundesliga
Bein Connect
17:30
B.Leverkusen - Union Berlin
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 5, Bein Sports 3
17:30
Leipzig - Mainz
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 3, Bein Sports 4
18:00
Cartagena - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
18:00
Ibiza - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
18:00
Leicester City - Watford
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4
18:15
Real Sociedad - Celta Vigo
İspanya La Liga
Spor Smart
19:00
Galatasaray - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Ankaragücü - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Max 1
20:15
Valladolid - Burgos
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:30
E.Frankfurt - B.Dortmund
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3
20:30
Granada - Barcelona
İspanya La Liga
Smart Spor, S Sport Plus
20:30
Hull City - Everton
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4
20:30
Chelsea - Chesterfield
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 5
21:00
Estoril - Porto
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, S Sport
23:00
Lens - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2
23:00
Real Madrid - Valencia
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart
23:00
Leganes - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube