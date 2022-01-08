8 Ocak Cumartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

8 Ocak Cumartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:30

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

13:30

Bandırmaspor - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Max 2

13:30

Ümraniyespor - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 2

15:30

Wycombe - Sunderland

İngiltere EFL League 1

Bein Max 2

15:45

Millwall - Crystal Palace

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4

16:00

Alanyaspor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Kasımpaşa - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Adanaspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

16:00

Levante - Mallorca

İspanya La Liga

Spor Smart

17:00

Le Havre - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bein Connect

17:30

Freiburg - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga

Bein Max 2

17:30

Greuther Fürth - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Bein Connect

17:30

Hoffenheim - Augsburg

Almanya Bundesliga

Bein Connect

17:30

B.Leverkusen - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 5, Bein Sports 3

17:30

Leipzig - Mainz

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 3, Bein Sports 4

18:00

Cartagena - Huesca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

18:00

Ibiza - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

18:00

Leicester City - Watford

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4

18:15

Real Sociedad - Celta Vigo

İspanya La Liga

Spor Smart

19:00

Galatasaray - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Ankaragücü - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Max 1

20:15

Valladolid - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:30

E.Frankfurt - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3

20:30

Granada - Barcelona

İspanya La Liga

Smart Spor, S Sport Plus

20:30

Hull City - Everton

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4

20:30

Chelsea - Chesterfield

İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 5

21:00

Estoril - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, S Sport

23:00

Lens - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2

23:00

Real Madrid - Valencia

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart

23:00

Leganes - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube