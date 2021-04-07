8 Nisan Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar (Perşembe)

8 Nisan PERŞEMBE bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde yanıtladık. Çizme'de Serie A, Britanya'da Premier Lig, Flemenk diyarda Eredevisie, İspanya'da La Liga, Fransa'da Ligue One ve tabiki güzide ülkemizde Süper Lig... Günün maçlarıyla birlikte, varsa uluslararası futbol maçlarından oynanacak ve tv kanallarından ekranlara canlı olarak aktarılacak maçları sizlerle paylaşarak kaçırmadan izlemenizi sağlıyoruz. Bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını arayan, elinde kumandası, abur cuburu, içeceği ile birlikte tv başına geçen futbol severler haberimiz sizler için... İşte bugünkü maçlar...

(8 NİSAN 2021 PERŞEMBE) İşte bugünkü maçlar...

01:15

Montevideo City - Fenix

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Nacional Potosi - Guabira

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Mineros - Aragua

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Huancayo - Cajamarca

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Df. Justicia - Palmeiras

Recopa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

A. Palmaflor Vinto - Wilstermann

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Libertad - Atletico Nacional

Copa Libertadores

Bilyoner TV

16:00

Denizlispor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Gaziantep FK - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

17:30

Samara - Dinamo Moskova

Rusya Kupası

Bilyoner TV

19:00

Y.Malatyaspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:30

Hannover 96 - Wurzburger Kickers

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:30

Arsenal Tula - CSKA Moskova

Rusya Kupası

Bilyoner TV

20:00

Red Star - Lyon

Fransa Kupası

Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

22:00

Ajax - Roma

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 2

22:00

Arsenal - Slavia Prag

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports Max 2 cbcsport.tv

22:00

Dinamo Zagreb - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports beIN Connect

22:00

Granada - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Bein Sports Max 1 CBC Sport