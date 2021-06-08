8 Haziran Salı TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...
Bugün TV'de ne var, bugün hangi diziler var, hangi filmler var diye arama yapanlar için yayın akışı listeleri haberimizde... İşte 8 Haziran 2021 Salı TV yayın akışı...
Vatandaşlar için hanelerine ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği tv seyretmektir. Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yaparak izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki 8 Haziran 2021 Salı bugün tv'de neler var? Bugünkü diziler, filmler, programlar neler?
8 Haziran Salı Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:15 Galaksinin Koruyucuları
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Kılıbık
22:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
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