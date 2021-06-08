8 Haziran Salı TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var, bugün tv'de ne var? İşte tv yayın akışları...

Vatandaşlar için hanelerine ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği tv seyretmektir. Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yaparak izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki 8 Haziran 2021 Salı bugün tv'de neler var? Bugünkü diziler, filmler, programlar neler?

8 Haziran Salı Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:15 Galaksinin Koruyucuları

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Kılıbık

22:00 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021