8 Haziran Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
8 Haziran Salı bugünkü maçlar sorusunun cevabını alıp, tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
8 Haziran Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonlarca kadın, erkek, çoluk çocuk insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
8 Haziran Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
19:00
Polonya - İzlanda
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus
20:00
Gais - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:00
Macaristan - İrlanda
Hazırlık Maçı
S Sport Plus
21:15
Çekya - Arnavutluk
Hazırlık Maçı
S Sport Plus
21:45
İspanya - Litvanya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
22:10
Fransa - Bulgaristan
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport
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