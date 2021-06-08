8 Haziran Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

8 Haziran Salı bugünkü maçlar sorusunun cevabını alıp, tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 08.06.2021 - 17:41 08.06.2021 - 17:44 Kartal Bakışı
8 Haziran Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

8 Haziran Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

7 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

7 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonlarca kadın, erkek, çoluk çocuk insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

8 Haziran Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

19:00
Polonya - İzlanda
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus

20:00
Gais - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV

21:00
Macaristan - İrlanda
Hazırlık Maçı
S Sport Plus

21:15
Çekya - Arnavutluk
Hazırlık Maçı
S Sport Plus

21:45
İspanya - Litvanya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

22:10
Fransa - Bulgaristan
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport

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