8 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

8 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

8 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00

Sapporo - Cerezo Osaka

Japonya J.League

15:00

Iğdırspor - Orduspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:00

Ermenistan - Lihtenştayn

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

19:30

Bulgaristan - Gürcistan

Hazırlık Maçı

S Sport Plus, S Sport

21:30

Calera - Santiago Wanderers

Şili Primera Ligi

21:45

Polonya - İngiltere

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

21:45

İzlanda - Almanya

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus