8 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
8 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
8 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
8 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:00
Sapporo - Cerezo Osaka
Japonya J.League
15:00
Iğdırspor - Orduspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
19:00
Ermenistan - Lihtenştayn
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
19:30
Bulgaristan - Gürcistan
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport
21:30
Calera - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
21:45
Polonya - İngiltere
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
21:45
İzlanda - Almanya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
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